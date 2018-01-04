Учёные: На Юпитере сёрфинг не возможен

Учёные провели работу по вычислению показателей гидравлического прыжка на других планетах. Это физическое явление подразумевает прыжок воды при затихании бурного потока. Наглядным примером гидравлического прыжка является перелив воды через плотину.В ходе научной работы учёные также смогли определить для разных космических объектов число Фруда. Данная величина характеризует движение газов, жидкостей, а также длину и высоту образующихся волн. Гидравлический прыжок не возникает, если число Фруда меньше единицы. На Юпитере как раз наблюдается этот случай - так что никакое условия или катаклизмы не смогут образовать там волну, пригодную для сёрфинга или гребли на каяках.