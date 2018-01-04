Свадьба принца Гарри принесет Великобритании около 700 млн долларов

Ожидается, что на свадьбу принца Гарри и Меган в королевство специально приедут около 350 000 туристов. Аналогичное явление уже наблюдалось в 2011 году в апреле во время бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дэвид Хэй, являющийся главой компании, считает, что только туристическая сфера, включая транспорт и отели, принесет государству Британии почти 272 миллионов долларов.В плюс королевство также выведут бесплатные рекламные объявления о возможностях страны, которые принесут Лондону свыше 135 миллионов долларов. Бракосочетание принца Гарри и Меган состоится девятнадцатого мая.