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Свадьба принца Гарри принесет Великобритании около 700 млн долларов
Британская консалтинговая компании Brand Finance считает, что свадьба Гарри Уэльского и Меган Маркл принесет экономике Великобритании свыше 680 миллионов долларов.

Свадьба принца Гарри принесет Великобритании около 700 млн долларов

Ожидается, что на свадьбу принца Гарри и Меган в королевство специально приедут около 350 000 туристов. Аналогичное явление уже наблюдалось в 2011 году в апреле во время бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дэвид Хэй, являющийся главой компании, считает, что только туристическая сфера, включая транспорт и отели, принесет государству Британии почти 272 миллионов долларов.

В плюс королевство также выведут бесплатные рекламные объявления о возможностях страны, которые принесут Лондону свыше 135 миллионов долларов. Бракосочетание принца Гарри и Меган состоится девятнадцатого мая.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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