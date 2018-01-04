АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В поселке Геттисберг американцы сделали фото паранормального явления в виде призрака на Крытом мосту Сакс
В сетях появилось фото, сделанное американцами во время посещения поселка Геттисберг. Им удалось запечатлеть на камеру параномальное явление в виде призрака, когда они осматривали Крытый мост Сакс.

Эта достопримечательность исторического уголка страны была построена в 1854 г, после чего использовалась во времена Гражданской войны. Здесь произошла самая кровавая битва, приведшая 8000 человек к гибели. Местные жители считают конструкцию проклятой из-за духов солдат, которые не были погребены в земле, а также часто видят светящиеся шары и иные аномалии.

В поселке Геттисберг американцы сделали фото паранормального явления в виде призрака на Крытом мосту Сакс


Свидетели события ехали по нему ночью на машине, но внезапно остановились, заметив в темноте полупрозрачную фигуру человека, неподвижно стоявшего рядом. Кроме них тут никого не было, так что, люди сразу поняли, что перед ними настоящее привидение. Они решили сделать сюжет и показать материалы специалистам.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости