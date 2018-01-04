В поселке Геттисберг американцы сделали фото паранормального явления в виде призрака на Крытом мосту Сакс

Эта достопримечательность исторического уголка страны была построена в 1854 г, после чего использовалась во времена Гражданской войны. Здесь произошла самая кровавая битва, приведшая 8000 человек к гибели. Местные жители считают конструкцию проклятой из-за духов солдат, которые не были погребены в земле, а также часто видят светящиеся шары и иные аномалии.Свидетели события ехали по нему ночью на машине, но внезапно остановились, заметив в темноте полупрозрачную фигуру человека, неподвижно стоявшего рядом. Кроме них тут никого не было, так что, люди сразу поняли, что перед ними настоящее привидение. Они решили сделать сюжет и показать материалы специалистам.