Ученые: Колбаса и сало увеличивают риски заболевания раком молочной железы

Учёные проанализировали здоровье 26 000 женщин средних лет из Великобритании. Стало известно, что те участницы, которые употребляли сало и колбасу раз в неделю, примерно на 15 процентов больше имели риски возникновения рака, чем те, которые в своем рационе употребляли переработанное мясо. Такие продукты приводят к онкологическим заболеваниям.По словам профессора Навида Саттара, сало и колбаса могут иметь негативное влияние на здоровье женщин, которые вступили в период менопаузы. Исследователями в данном случае не была найдена связь между раком, телятиной, говядиной, бараниной. Онкологический недуг, который возникает в молочных железах женщин, в Британии является одной из самых распространенных болезней.