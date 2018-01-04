АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: Колбаса и сало увеличивают риски заболевания раком молочной железы
Исследователи выяснили, что регулярное употребление человеком нескольких кусков колбасы либо 9 грамм сала увеличивает риски появления рака. Это особенно касается женщин после менопаузы.

Ученые: Колбаса и сало увеличивают риски заболевания раком молочной железы

Учёные проанализировали здоровье 26 000 женщин средних лет из Великобритании. Стало известно, что те участницы, которые употребляли сало и колбасу раз в неделю, примерно на 15 процентов больше имели риски возникновения рака, чем те, которые в своем рационе употребляли переработанное мясо. Такие продукты приводят к онкологическим заболеваниям.

По словам профессора Навида Саттара, сало и колбаса могут иметь негативное влияние на здоровье женщин, которые вступили в период менопаузы. Исследователями в данном случае не была найдена связь между раком, телятиной, говядиной, бараниной. Онкологический недуг, который возникает в молочных железах женщин, в Британии является одной из самых распространенных болезней.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости