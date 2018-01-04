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Россия присоединяется к изучению внеземных сигналов из космоса
Астрофизик из обсерватории РАН Сергей Трушкин рассказал, как Россия получила уникальный шанс исследовать быстрые радиосигналы, которые исследователи поспешили назвать радиовспышками внеземных цивилизаций.

Россия присоединяется к изучению внеземных сигналов из космоса


Российский телескоп РАТАН-600 за год наблюдений может зафиксировать 3-5 новых сигналов аналогичного происхождения, считает академик, слова которого приводит портал РИА Новости. Трушкин, выступая на саммите астрофизиков РАН в Москве, напомнил, что еще 50 лет назад никто не находил подобных быстрых вспышек в космосе.

Обновленные радиотелескопы позволили установить принадлежность сигналов, которые не были идентифицированы как помехи с Земли. Следы космических вспышек могут быть искусственного происхождения из-за странной структуры и отсутствия четкой периодичности. Одновременно астрономы выдвигают и более простые гипотезы происхождения сигналов, спровоцированных космическими процессами.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 20:30
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