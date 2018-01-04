Россия присоединяется к изучению внеземных сигналов из космоса

Российский телескоп РАТАН-600 за год наблюдений может зафиксировать 3-5 новых сигналов аналогичного происхождения, считает академик, слова которого приводит портал РИА Новости. Трушкин, выступая на саммите астрофизиков РАН в Москве, напомнил, что еще 50 лет назад никто не находил подобных быстрых вспышек в космосе.Обновленные радиотелескопы позволили установить принадлежность сигналов, которые не были идентифицированы как помехи с Земли. Следы космических вспышек могут быть искусственного происхождения из-за странной структуры и отсутствия четкой периодичности. Одновременно астрономы выдвигают и более простые гипотезы происхождения сигналов, спровоцированных космическими процессами.