Британцы стали свидетелями спонтанного самовозгорания человека

Раньше аналогичная ситуация произошла в столице, когда мужчина тоже направлялся по своим делам. Люди бояться, что это может быть неизвестная эпидемия, которую не могут объяснить ученые. В данном случае человек внезапно был охвачен пламенем и несмотря на попытки прохожих оказать ему помощь, скончался на месте.Сотрудникам полиции пришлось выдвинуть версию о несчастном случае, хотя они чаще других сталкивались с подобными феноменами, происходящими в домах горожан. Пока никто не может пояснить природу пирокинеза, не наносящего ущерб окружающим предметам и уничтожающим свою жертву.