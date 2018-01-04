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Британцы стали свидетелями спонтанного самовозгорания человека
Британские СМИ опубликовали информацию о происшествии в городе Кингстон-апон-Халле. Местные жители стали свидетелями спонтанного самовозгорания человека, который шел по улице.

Раньше аналогичная ситуация произошла в столице, когда мужчина тоже направлялся по своим делам. Люди бояться, что это может быть неизвестная эпидемия, которую не могут объяснить ученые. В данном случае человек внезапно был охвачен пламенем и несмотря на попытки прохожих оказать ему помощь, скончался на месте.

Британцы стали свидетелями спонтанного самовозгорания человека


Сотрудникам полиции пришлось выдвинуть версию о несчастном случае, хотя они чаще других сталкивались с подобными феноменами, происходящими в домах горожан. Пока никто не может пояснить природу пирокинеза, не наносящего ущерб окружающим предметам и уничтожающим свою жертву.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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