Анна Хилькевич рассмешила поклонников шутливым “полетом” на метле

Звезда лаконично подписала сюжет, что решила поупражняться, пока никто не видит, а подписчики были в восторге от юмора их кумира. Они сразу отметили, что Анна Хилькевич напоминает им персонажей Хогвартса, так что Гарри Поттер может отдохнуть. Они были довольны прекрасным внешним видом артистки и назвали полет высшим пилотажем.Некоторые лица заметили, что сейчас новогодние праздники, а не шабаш на Хэллоуин, но большинство пользователей поддержали идею знаменитости. Сама она кроме забавных сюжетов любит показывать трогательные снимки вместе с наследницей Арианной и делится своими мыслями в постах.