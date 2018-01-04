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Анна Хилькевич рассмешила поклонников шутливым “полетом” на метле
Актриса решила порадовать поклонников шутливым снимком в Instagram. Анна Хилькевич позирует перед камерами в образе ведьмы, “летящей” на метле благодаря фотошопу.

Звезда лаконично подписала сюжет, что решила поупражняться, пока никто не видит, а подписчики были в восторге от юмора их кумира. Они сразу отметили, что Анна Хилькевич напоминает им персонажей Хогвартса, так что Гарри Поттер может отдохнуть. Они были довольны прекрасным внешним видом артистки и назвали полет высшим пилотажем.

Анна Хилькевич рассмешила поклонников шутливым “полетом” на метле


Некоторые лица заметили, что сейчас новогодние праздники, а не шабаш на Хэллоуин, но большинство пользователей поддержали идею знаменитости. Сама она кроме забавных сюжетов любит показывать трогательные снимки вместе с наследницей Арианной и делится своими мыслями в постах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30
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