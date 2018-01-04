Зидан не уверен в своем будущем в "Реале" после завершения сезона

Зидан считает, что никогда нельзя знать свое будущее с уверенностью на 100%. Тренер готов нести ответственность за результат своей работы, но только в конце сезона, который Зидан планирует завершить наилучшим образом. Сейчас "Реал" занял "хорошие" позиции на всех фронтах, хотя предвидеть итоги противостояний невозможно, цитирует слова француза Goal.com.Составом команды наставник вполне доволен, хотя "Реал" обладает правом подписать новых игроков до конца января текущего года. Зидан гордится построенной командой, не планируя никаких кардинальных перемен. Одновременно и вся ответственность ложится только на тренера, и перекладывать вину за неудачи французский специалист не планирует.