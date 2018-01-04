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В России предложили создать черный список «дебоширов» для поездов и автобусов
В комитет Госдумы по транспорту и строительству пришло предложение создать специальный список «дебоширов», которые «отметились» на автобусных и железнодорожных маршрутах. Известно, что такую идею предложили представители Общероссийского объединения пассажиров.

В России предложили создать черный список «дебоширов» для поездов и автобусов


По словам Ильи Зотова, который является заместителем главного представителя этого объединения, подобные меры будут помогать в международных и междугородных рейсах, поскольку при покупке билета на такой автобус или поезд человек регистрирует свои паспортные данные. Также Зотов считает, что подобная инициатива позволит создать комфортные и безопасные условия проезда для всех пассажиров.

Авторы проекта указали, что за внесение человека в черный список будет отвечать компания, которая осуществляет перевозки. Тем не менее, в законопроекте следует указать пункт, согласно которому нарушителя нужно будет провозить в обязательном порядке в том случае, если до места назначения курсирует только один поезд или автобус.

Подобный закон в Госдуме вероятнее всего примут.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40
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