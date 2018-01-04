В России предложили создать черный список «дебоширов» для поездов и автобусов

По словам Ильи Зотова, который является заместителем главного представителя этого объединения, подобные меры будут помогать в международных и междугородных рейсах, поскольку при покупке билета на такой автобус или поезд человек регистрирует свои паспортные данные. Также Зотов считает, что подобная инициатива позволит создать комфортные и безопасные условия проезда для всех пассажиров.Авторы проекта указали, что за внесение человека в черный список будет отвечать компания, которая осуществляет перевозки. Тем не менее, в законопроекте следует указать пункт, согласно которому нарушителя нужно будет провозить в обязательном порядке в том случае, если до места назначения курсирует только один поезд или автобус.Подобный закон в Госдуме вероятнее всего примут.