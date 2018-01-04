Обновленный седан BMW 7 Series выйдет на рынок в 2019 году

В частности, накануне представители баварской компании BMW сообщили о том, что седан 7 Series на рынок выйдет в начале 2019 года. В серийное производство автомобиль BMW 7 Series поступит в марте 2018 года, затем автомобили появятся у официальных дилеров.Если верить слухам, то у седана слегка обновится передняя часть и некоторые изменения коснуться моторной гаммы. По предварительным данным, 6-цилиндровый мотор ёмкостью 3,0 литра после ряда доработок будет выдавать 335 лошадиных сил вместо прежних 320.Также более мощным станет и 4,4-литровый двигатель, который будет выдавать 465 лошадиных сил. Также автомобиль BMW 7 Series получит гибридную силовую установку с более мощным электродвигателем.