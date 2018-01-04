Николай Расторгуев порадовал фанатов снимком с игрушечным Дедом Морозом из детства

Также исполнитель опубликовал в Instagram сюжет вместе со своей мамой, но подписчики сразу обратили внимание на знакомую праздничную фигурку, которая раньше стояла вместе со Снегурочкой в каждом доме. Они признались, что этот персонаж никогда не подведет хозяина, так как сделан надежно. Многие люди в детские годы тоже позировали перед камерами с раритетами, а родители дарили их друзьям.Пользователи сетей пожелали Николаю Расторгуеву здоровья и творческого вдохновения, после чего поблагодарили его за доставленное удовольствие. Они сами пережили ностальгические моменты воспоминаний и долго рассматривали привычные игрушки, замеченными ими на елке звезды.