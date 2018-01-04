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Николай Расторгуев порадовал фанатов снимком с игрушечным Дедом Морозом из детства
Николай Растрогуев решил поделиться с фанатами позитивными эмоциями, испытанными им во время новогодних праздников. Певец порадовал их снимком с игрушечным Дедом Морозом из детства, после чего получил много лестных комментариев в свой адрес.

Также исполнитель опубликовал в Instagram сюжет вместе со своей мамой, но подписчики сразу обратили внимание на знакомую праздничную фигурку, которая раньше стояла вместе со Снегурочкой в каждом доме. Они признались, что этот персонаж никогда не подведет хозяина, так как сделан надежно. Многие люди в детские годы тоже позировали перед камерами с раритетами, а родители дарили их друзьям.

Николай Расторгуев порадовал фанатов снимком с игрушечным Дедом Морозом из детства


Пользователи сетей пожелали Николаю Расторгуеву здоровья и творческого вдохновения, после чего поблагодарили его за доставленное удовольствие. Они сами пережили ностальгические моменты воспоминаний и долго рассматривали привычные игрушки, замеченными ими на елке звезды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00
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