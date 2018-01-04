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Пассажирский самолет в США исчез с радаров после вылета
Пассажирский авиалайнер, вылетевший из аэропорта Оклахома-Сити в Джорджтаун (столица Гайаны в северной части Южноамериканского континента), пропал с радаров.

Пассажирский самолет в США исчез с радаров после вылета


Это случилось 4 января предположительно в регионе Мексиканского залива. По заявлению американской береговой охраны именно там развернут поисковую операцию, подготовку к которой начали сразу после сообщения о возможном крушении воздушного судна.

О количестве пассажиров и членов экипажа на борту информации пока нет.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:45
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