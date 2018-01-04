Пассажирский самолет в США исчез с радаров после вылета

Пассажирский авиалайнер, вылетевший из аэропорта Оклахома-Сити в Джорджтаун (столица Гайаны в северной части Южноамериканского континента), пропал с радаров.Это случилось 4 января предположительно в регионе Мексиканского залива. По заявлению американской береговой охраны именно там развернут поисковую операцию, подготовку к которой начали сразу после сообщения о возможном крушении воздушного судна.О количестве пассажиров и членов экипажа на борту информации пока нет.