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Ольга Серябкина продемонстрировала домашнего танцующего филина
Ольга Серябкина в рамках Instagram группы Serebro продемонстрировала домашнего филина Филиппа. На данном видео запечатлено как птица танцует под песни певицы.

Ольга Серябкина продемонстрировала домашнего танцующего филина

Серябкина рассказала поклонникам, что филин выпал из своего гнезда и сейчас живет с ней. Исполнительница песен показала на видеоролике, как обычно птица себя ведет. Когда Ольга начала исполнять свою композицию “Если ты меня не любишь”, Филипп начал пританцовывать. В целом птица ведет себя не агрессивно, только иногда кусается.

Поклонники в комментариях начали обсуждать домашнего филина. Одни отметили, что филин это дикая птица и в доме ему не место. При этом специалисты в этом деле, поспешили объяснить ситуацию. Они сказали, что выросшая в неволе птица никогда не сможет выжить в дикой природе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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