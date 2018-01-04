Ольга Серябкина продемонстрировала домашнего танцующего филина

Серябкина рассказала поклонникам, что филин выпал из своего гнезда и сейчас живет с ней. Исполнительница песен показала на видеоролике, как обычно птица себя ведет. Когда Ольга начала исполнять свою композицию “Если ты меня не любишь”, Филипп начал пританцовывать. В целом птица ведет себя не агрессивно, только иногда кусается.Поклонники в комментариях начали обсуждать домашнего филина. Одни отметили, что филин это дикая птица и в доме ему не место. При этом специалисты в этом деле, поспешили объяснить ситуацию. Они сказали, что выросшая в неволе птица никогда не сможет выжить в дикой природе.