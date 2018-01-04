Алена Шишкова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Данный снимок появился в микроблоге Instagram эффектной блондинки. Шишкова запечатлена на балконе гостиницы в Дубае, где она отдыхает уже не один день. Алёна делает фото, смотря в отельное панорамное окно в желтом купальнике.Фанаты отметили, что модель выглядит прекрасно. Но нашлись и те поклонники, которые обвинил Шишкову в анорексии. Данное фото в течение одного часа собрало более 46 тысяч лайков.