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Алена Шишкова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Алёна Шишкова, являющаяся известной моделью, бизнес-вумен и бывшей девушкой рэпера Тимати, обнародовала фото в купальнике. На публикации она продемонстрировала свою стройную фигуру.

Алена Шишкова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Данный снимок появился в микроблоге Instagram эффектной блондинки. Шишкова запечатлена на балконе гостиницы в Дубае, где она отдыхает уже не один день. Алёна делает фото, смотря в отельное панорамное окно в желтом купальнике.

Фанаты отметили, что модель выглядит прекрасно. Но нашлись и те поклонники, которые обвинил Шишкову в анорексии. Данное фото в течение одного часа собрало более 46 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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