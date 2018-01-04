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Как пермские знаменитости проводят новогодние каникулы
Спустя несколько дней в РФ заканчиваются новогодние каникулы. Каждый провел их по-разному, а вот как знаменитости из Перми проводят свои выходные.

Как пермские знаменитости проводят новогодние каникулы

Например, пермская модель Наташа Поли первого января выложила в интернет пляжную публикацию, на которой она изображена в купальнике лежа в море. Сейчас супермодель вместе с дочерью отдыхает на Мальдивских островах. Катерина Шпица перед Новым годом сходила с папой в театр на спектакль "Вишневый сад". Сам Новый год актриса встречала в Санкт-Петербурге вместе со своими друзьями.

Дуэт "Боня и Кузьмич" выложили в Сеть забавный видеоролик про Морозко, и показали снимки с праздничных корпоративов. Пермская фигуристка Татьяна Тотьмянина перед новогодними праздниками сломала ногу. Актер Антон Богданов, снимавшийся в сериале "Реальные пацаны" и "Елки", за праздники успел сходить в баньку и встретиться с друзьями. В данное время артист проводит оставшиеся каникулы с сыном.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40
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