Как пермские знаменитости проводят новогодние каникулы

Например, пермская модель Наташа Поли первого января выложила в интернет пляжную публикацию, на которой она изображена в купальнике лежа в море. Сейчас супермодель вместе с дочерью отдыхает на Мальдивских островах. Катерина Шпица перед Новым годом сходила с папой в театр на спектакль "Вишневый сад". Сам Новый год актриса встречала в Санкт-Петербурге вместе со своими друзьями.Дуэт "Боня и Кузьмич" выложили в Сеть забавный видеоролик про Морозко, и показали снимки с праздничных корпоративов. Пермская фигуристка Татьяна Тотьмянина перед новогодними праздниками сломала ногу. Актер Антон Богданов, снимавшийся в сериале "Реальные пацаны" и "Елки", за праздники успел сходить в баньку и встретиться с друзьями. В данное время артист проводит оставшиеся каникулы с сыном.