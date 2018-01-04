В США самка гепарда родила рекордное число детенышей

Обычно в таких условиях, как и в дикой природе, за один помет рождается три-четыре детеныша. В этом рекордном помете свет увидели три самца и пять самок. И хотя детеныши родились в ноябре прошлого года, специалисты зоопарка все это время переживали за их состояние. Теперь, когда уже все уверены в хорошем самочувствии маленьких животных, когда они уже окончательно окрепли, 4 января была размещена информация в Сети.Посетители зоологического парка будут иметь возможность увидеть мать и детенышей только спустя несколько месяцев.