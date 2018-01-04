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В США самка гепарда родила рекордное число детенышей
В Соединенных Штатах, в зоопарке города Сент-Луис самка гепарда родила восемь детенышей, что является рекордом для гепардов, содержащихся в неволе, проинформировало руководство зоопарка на своем сайте.

В США самка гепарда родила рекордное число детенышей


Обычно в таких условиях, как и в дикой природе, за один помет рождается три-четыре детеныша. В этом рекордном помете свет увидели три самца и пять самок. И хотя детеныши родились в ноябре прошлого года, специалисты зоопарка все это время переживали за их состояние. Теперь, когда уже все уверены в хорошем самочувствии маленьких животных, когда они уже окончательно окрепли, 4 января была размещена информация в Сети.

Посетители зоологического парка будут иметь возможность увидеть мать и детенышей только спустя несколько месяцев.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:20
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