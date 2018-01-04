Ольга Бузова отметит Рождество на большой клубной площадке в Дубае

Встретив Новый год, Ольга снова готова к работе. Весь 2018 год у неё расписан, нет в графике ни одного свободного дня. В Дубае же из русскоязычных исполнителей ей составят компанию на сцене Егор Крид и SMASH. Бузова обещает, что шоу предстоит красочным, запоминающимся, и присутствующие точно не пожалеют.Как известно, Бузова заболела, и сейчас чувствует себя плохо, а до отлёта в ОАЭ осталось совсем мало времени. Фанаты переживают за 31-летнюю исполнительницу, желая ей за эти 2 дня подлечиться, чтобы на сцене ощущать себя нормально. В своём Instagram Ольга рассказала, что друзья откликнулись на просьбу о помощи, поспешив приехать к ней с необходимыми лекарствами.