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Ольга Бузова отметит Рождество на большой клубной площадке в Дубае
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что Рождество проведёт на самой большой клубной площадке Объединённых Арабских Эмиратов, куда приглашает фанатов разделить с ней веселье.

Встретив Новый год, Ольга снова готова к работе. Весь 2018 год у неё расписан, нет в графике ни одного свободного дня. В Дубае же из русскоязычных исполнителей ей составят компанию на сцене Егор Крид и SMASH. Бузова обещает, что шоу предстоит красочным, запоминающимся, и присутствующие точно не пожалеют.

Ольга Бузова отметит Рождество на большой клубной площадке в Дубае

Как известно, Бузова заболела, и сейчас чувствует себя плохо, а до отлёта в ОАЭ осталось совсем мало времени. Фанаты переживают за 31-летнюю исполнительницу, желая ей за эти 2 дня подлечиться, чтобы на сцене ощущать себя нормально. В своём Instagram Ольга рассказала, что друзья откликнулись на просьбу о помощи, поспешив приехать к ней с необходимыми лекарствами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:51
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