Компания SsangYong представила обновленный минивэн Stavic
Корейский автоконцерн SsangYong представил обновлённую версию минивэна Stavic, его на некоторых рынках реализуют под названием Rodius. Обновлённый минивэн получил видоизменённый экстерьер, при этом моторная гамма осталась без изменений.
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В частности, у рестайлингового автомобиля SsangYong Stavic появился новый передний бампер, видоизменённая решётка радиатора, иные противотуманные фары и колёсные диски диаметром 18 дюймов. В салоне минивэна появилась модернизированная информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и доступом Wi-Fi.
Как раньше SsangYong Stavic будет предложен с салоном на 9 и на 11 мест, а также будет доступна «топовая» модификация с 7-местным салоном и высокой крышей. В качестве силовой установки выступит дизельный двигатель объёмом 2,2 литра производительностью 178 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 7-скоростным «автоматом», автомобиль будет предложен с задним приводом и с полноприводной системой.
На внутреннем рынке обновлённый минивэн SsangYong Stavic будет реализовываться по цене от 1,5 миллиона рублей.
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В частности, у рестайлингового автомобиля SsangYong Stavic появился новый передний бампер, видоизменённая решётка радиатора, иные противотуманные фары и колёсные диски диаметром 18 дюймов. В салоне минивэна появилась модернизированная информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и доступом Wi-Fi.
Как раньше SsangYong Stavic будет предложен с салоном на 9 и на 11 мест, а также будет доступна «топовая» модификация с 7-местным салоном и высокой крышей. В качестве силовой установки выступит дизельный двигатель объёмом 2,2 литра производительностью 178 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 7-скоростным «автоматом», автомобиль будет предложен с задним приводом и с полноприводной системой.
На внутреннем рынке обновлённый минивэн SsangYong Stavic будет реализовываться по цене от 1,5 миллиона рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10