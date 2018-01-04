Россияне хотят предложить скафандр американским астронавтам

По данным, которые предоставили представители Научно-производственного предприятия «Звезда», можно предполагать, что будет выпущено совместный единый прототип скафандра.Сергей Крикалев, один из представителей топ-менеджмента корпорации «Роскосмос», считает, что российский шлюзовый модуль следует подстраивать под работу российских скафандров, тем не менее, американские астронавты тоже должны иметь возможность работать в своих костюмах в российской системе.Стоит отметить, что на данный момент американские и российские специалисты на борту МКС пользуются скафандрами типа EMU и «Орлан» соответственно. В NASA также заинтересованы в производстве скафандров нового поколения MACES, которые хотят применить во время лунных миссий.