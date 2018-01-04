Россияне хотят предложить скафандр американским астронавтам
В «Роскосмос» хотят предложить американцам использование российских скафандров, которые можно будет применить для работ на окололунной станции Deep Space Gateway. Считается, что для таких целей может отлично подойти прототип под названием «Орлан».
По данным, которые предоставили представители Научно-производственного предприятия «Звезда», можно предполагать, что будет выпущено совместный единый прототип скафандра.
Сергей Крикалев, один из представителей топ-менеджмента корпорации «Роскосмос», считает, что российский шлюзовый модуль следует подстраивать под работу российских скафандров, тем не менее, американские астронавты тоже должны иметь возможность работать в своих костюмах в российской системе.
Стоит отметить, что на данный момент американские и российские специалисты на борту МКС пользуются скафандрами типа EMU и «Орлан» соответственно. В NASA также заинтересованы в производстве скафандров нового поколения MACES, которые хотят применить во время лунных миссий.
По данным, которые предоставили представители Научно-производственного предприятия «Звезда», можно предполагать, что будет выпущено совместный единый прототип скафандра.
Сергей Крикалев, один из представителей топ-менеджмента корпорации «Роскосмос», считает, что российский шлюзовый модуль следует подстраивать под работу российских скафандров, тем не менее, американские астронавты тоже должны иметь возможность работать в своих костюмах в российской системе.
Стоит отметить, что на данный момент американские и российские специалисты на борту МКС пользуются скафандрами типа EMU и «Орлан» соответственно. В NASA также заинтересованы в производстве скафандров нового поколения MACES, которые хотят применить во время лунных миссий.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:50