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Виктория Романец отметит свой день рождения в Париже
Экс-участница телешоу "Дом-2" Виктория Романец сообщила, что свой день рождения собирается отпраздновать в Париже, куда и отправится в скором времени.

14 января скандальной телезвезде исполнится 28 лет. В этот день она будет находиться в одном из самых красивых городов мира - Париже. Компанию брюнетке составит её любимый муж Антон Гусев.

Виктория Романец отметит свой день рождения в Париже

Как известно, супружеская пара встречала Новый год в чешской столице, что им безумно понравилось. Молодые люди нашли себя в путешествиях, поэтому после Праги отправляются смотреть другие интересные места.

А у хейтеров каникул и праздников нет: они пытаются узнать, кто оплачивает эти дорогостоящие путешествия. Ненавистники приходят к выводу, что основные траты берёт на себя именно Виктория, поскольку заработок Антон в разы меньше, о чём он и сам, кстати, говорил в интервью. Гусев находит это нормальным явлением в современном мире, когда жена зарабатывает больше мужа, и даже не думает стыдиться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:21
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