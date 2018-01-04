Виктория Романец отметит свой день рождения в Париже

14 января скандальной телезвезде исполнится 28 лет. В этот день она будет находиться в одном из самых красивых городов мира - Париже. Компанию брюнетке составит её любимый муж Антон Гусев.Как известно, супружеская пара встречала Новый год в чешской столице, что им безумно понравилось. Молодые люди нашли себя в путешествиях, поэтому после Праги отправляются смотреть другие интересные места.А у хейтеров каникул и праздников нет: они пытаются узнать, кто оплачивает эти дорогостоящие путешествия. Ненавистники приходят к выводу, что основные траты берёт на себя именно Виктория, поскольку заработок Антон в разы меньше, о чём он и сам, кстати, говорил в интервью. Гусев находит это нормальным явлением в современном мире, когда жена зарабатывает больше мужа, и даже не думает стыдиться.