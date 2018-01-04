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Майя Донцова заинтриговала зрителей, прекратив общение с тремя участниками "Дома-2"
Майя Донцова, которая совсем не расстроилась из-за введения "сухого закона" на "Острове любви", прекрасно отпраздновала Новый год под африканским солнцем вместе со своим молодым человеком, при этом поведение других участников "Дома-2" ей очень не понравилось.

Майя заявила, что у неё не было трудностей, когда девушкам и парням из "Дома-2" запретили пить алкоголь на Сейшельских островах, так как ей и до этого удавалось ограничиваться только безалкогольными и полезными напитками. Но есть особы, добавила Донцова, которым отсутствие алкоголя совсем не по душе, и они отпраздновали Новый год отвратительно, да так, что теперь дочка Ирины Михайловны не собирается больше общаться с некоторыми участниками реалити-шоу.

Майя Донцова заинтриговала зрителей, прекратив общение с тремя участниками "Дома-2"

До недавнего времени возлюбленная Алексея Купина считала, что отлично знает своих коллег по периметру, однако в итоге оказалось, что практически все носят "маски", чтобы лучше выглядеть на экранах, и в рамках новогодней ночи, за пределами камер, многие показали своё настоящее лицо.

Донцова не стала называть имена людей, в которых разочаровалась, однако предложила подписчикам угадать, о ком идёт речь. Их всего три. Купина в списке нет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:19
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