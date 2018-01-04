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Виктория Боня похвасталась перед поклонниками в Instagram красивыми ногами
Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Виктория Боня не перестаёт радовать поклонников своей красотой, а накануне в Instagram опубликовала фотографию, продемонстрировав стройные ноги.

На представленном фотоснимке 38-летняя телезвезда показала себя в элегантном наряде, одним из элементов которого является сверхкороткая юбка, позволяющая лицезреть красивые ноги Бони.

Виктория Боня похвасталась перед поклонниками в Instagram красивыми ногами

Количество "лайков" к данной фотографии приближается уже к 100 тысячам, комментариев же было оставлено более 5 тысяч. Несомненно, публикация пользуется большой популярностью, и Виктория не прогадала, когда решила выложить это фото в своем микроблоге. Фанаты пишут хвалебные оды, отмечая, что Боня выглядит потрясающе.

В настоящее время экс-участница скандальной телестройки находится в Дубае (ОАЭ), где вместе со своей дочерью Анджелиной Летицией отдыхает, наслаждаясь местными красотами и благоприятной погодой. Каждый день Виктория публикует в Instagram красочные фото и видео, радуя поклонников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:59
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