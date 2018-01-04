АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ольга Рапунцель призналась, что для неё 2018 год начался с отличного настроения
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель, которой удалось не только помириться с Дмитрием Дмитренко, но и отметить с мужем Новый год на периметре, заявила, что она по-прежнему безумно счастлива, как и её ребёнок, пока ещё не появившийся на свет.

Ольга разместила в Instagram снимок, на котором можно заметить, как Дмитрий прилаживает ухо к её животу, а она, в свою очередь, выглядит очень радостной. По словам телезвезды, фотография получилась просто прекрасной.

Ольга Рапунцель призналась, что для неё 2018 год начался с отличного настроения

"Как же мне нравится это фото - такое милое и доброе. Дима рядом и наша кроха счастлива. Пусть в ваших сердцах живет любовь и доброта. Для меня новый год начался с позитива и хорошего настроения. Спасибо за фото фотографу. Всем Отличного настроения в новом году", - гласит пост участницы телестройки.

До этого, напомним, Рапунцель и Дмитренко заявили о своём желании снова сыграть свадьбу и даже обвенчаться. Кроме того, молодые супруги собираются завести второго ребёнка сразу после рождения первенца.

Впрочем, родители Ольги уже заявили, что не хотят видеть её рядом с Дмитрием, которого считают очень нехорошим и корыстным мужем, однако Рапунцель не торопится прислушиваться к словам своих предков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:59
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калуге наладят производство нового фургона
Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова напугала
Пассажирский самолет в США исчез с радаров после
В Великобритании женщина сделала фото НЛО
Исследователи опубликовали в сетях
Смартфоны оказывают разрушительное влияние на
Просмотреть все новости