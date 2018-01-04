Ольга Рапунцель призналась, что для неё 2018 год начался с отличного настроения

"Как же мне нравится это фото - такое милое и доброе. Дима рядом и наша кроха счастлива. Пусть в ваших сердцах живет любовь и доброта. Для меня новый год начался с позитива и хорошего настроения. Спасибо за фото фотографу. Всем Отличного настроения в новом году", - гласит пост участницы телестройки.

Ольга разместила в Instagram снимок, на котором можно заметить, как Дмитрий прилаживает ухо к её животу, а она, в свою очередь, выглядит очень радостной. По словам телезвезды, фотография получилась просто прекрасной.До этого, напомним, Рапунцель и Дмитренко заявили о своём желании снова сыграть свадьбу и даже обвенчаться. Кроме того, молодые супруги собираются завести второго ребёнка сразу после рождения первенца.Впрочем, родители Ольги уже заявили, что не хотят видеть её рядом с Дмитрием, которого считают очень нехорошим и корыстным мужем, однако Рапунцель не торопится прислушиваться к словам своих предков.