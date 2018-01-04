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В Великобритании женщина сделала фото НЛО “Тысячелетний сокол”
Эксперты получили материалы от жительницы британской деревни Брандон-Виллидж. Женщина сделала фото НЛО “Тысячелетний сокол”, напоминающий своими формами аналог из “Звездных войн”.

Свидетельница события рассказала в письме, что она тогда гуляла вместе с собакой и обратила внимание на сильное свечение в вечернем небе. Затем перед глазами изумленной особы возник НЛО белого цвета, который несся на большой скорости, чтобы быстрее скрыться от людских глаз.

В Великобритании женщина сделала фото НЛО “Тысячелетний сокол”
В Великобритании женщина сделала фото НЛО “Тысячелетний сокол”


Британке удалось зафиксировать его на камеру смартфона, но фото получилось нечеткое. Она также отметила сильную яркость внеземного корабля, на который было больно смотреть, пока он бесшумно двигался в воздухе. Женщина решила сразу отправить сюжет специалистам для дальнейших исследований.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:43
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