В Великобритании женщина сделала фото НЛО “Тысячелетний сокол”

Свидетельница события рассказала в письме, что она тогда гуляла вместе с собакой и обратила внимание на сильное свечение в вечернем небе. Затем перед глазами изумленной особы возник НЛО белого цвета, который несся на большой скорости, чтобы быстрее скрыться от людских глаз.Британке удалось зафиксировать его на камеру смартфона, но фото получилось нечеткое. Она также отметила сильную яркость внеземного корабля, на который было больно смотреть, пока он бесшумно двигался в воздухе. Женщина решила сразу отправить сюжет специалистам для дальнейших исследований.