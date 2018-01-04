Исследователи опубликовали в сетях видеодоказательство появления НЛО в Мехико на Новый год

Мужчина заметил объект первого января, когда он решил пролететь над статуей Революции, чтобы потом немного зависнуть в небе и рассмотреть местный символ независимости. Пока НЛО знакомился с достопримечательностью мексиканской столицы, ему удалось запечатлеть это чудо на камеру.Затем внеземные гости решили быстро удалиться на большой скорости. В других городах аналогичных событий не наблюдалось, хотя уфологи не отрицают, что гуманоиды могут использовать свои технологии, чтобы оставаться невидимыми. Также они отметили, что сюжет является подлинным и представляет для них интерес.