Исследователи опубликовали в сетях видеодоказательство появления НЛО в Мехико на Новый год
В сетях появилось видеодоказательство, которое подтверждает появление НЛО в Мехико на Новый год. Исследователи опубликовали его в сетях после изучения материалов, присланных местным жителем.
Мужчина заметил объект первого января, когда он решил пролететь над статуей Революции, чтобы потом немного зависнуть в небе и рассмотреть местный символ независимости. Пока НЛО знакомился с достопримечательностью мексиканской столицы, ему удалось запечатлеть это чудо на камеру.
Затем внеземные гости решили быстро удалиться на большой скорости. В других городах аналогичных событий не наблюдалось, хотя уфологи не отрицают, что гуманоиды могут использовать свои технологии, чтобы оставаться невидимыми. Также они отметили, что сюжет является подлинным и представляет для них интерес.
Мужчина заметил объект первого января, когда он решил пролететь над статуей Революции, чтобы потом немного зависнуть в небе и рассмотреть местный символ независимости. Пока НЛО знакомился с достопримечательностью мексиканской столицы, ему удалось запечатлеть это чудо на камеру.
Затем внеземные гости решили быстро удалиться на большой скорости. В других городах аналогичных событий не наблюдалось, хотя уфологи не отрицают, что гуманоиды могут использовать свои технологии, чтобы оставаться невидимыми. Также они отметили, что сюжет является подлинным и представляет для них интерес.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30