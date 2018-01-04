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Исследователи опубликовали в сетях видеодоказательство появления НЛО в Мехико на Новый год
В сетях появилось видеодоказательство, которое подтверждает появление НЛО в Мехико на Новый год. Исследователи опубликовали его в сетях после изучения материалов, присланных местным жителем.

Мужчина заметил объект первого января, когда он решил пролететь над статуей Революции, чтобы потом немного зависнуть в небе и рассмотреть местный символ независимости. Пока НЛО знакомился с достопримечательностью мексиканской столицы, ему удалось запечатлеть это чудо на камеру.

Исследователи опубликовали в сетях видеодоказательство появления НЛО в Мехико на Новый год


Затем внеземные гости решили быстро удалиться на большой скорости. В других городах аналогичных событий не наблюдалось, хотя уфологи не отрицают, что гуманоиды могут использовать свои технологии, чтобы оставаться невидимыми. Также они отметили, что сюжет является подлинным и представляет для них интерес.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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