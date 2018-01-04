Смартфоны оказывают разрушительное влияние на детей – Психологи

В процессе общения с ребятами они заметили, что многие лица склонны к депрессии и пессимизму, увеличившемуся на 50% по сравнению со сверстниками, мало использующими гаджеты. Также данная категория лиц редко бывает на улице и чувствует себя одинокой. Дети не представляют свою жизнь без интернета, что негативно отражается на их здоровье.Ученые заметили, что старшеклассники стали реже ходить на свидания, а у молодежи начался спад сексуальной активности и сильно заметна инфантильность. Сейчас 18-летние ребята по уровню развития напоминают подростков прошлого века, отказываясь работать и нести ответственность за свои поступки. Представители iПоколения не страдают от алкоголизма и редко занимаются выяснением отношений, однако они не удовлетворены жизнью. Потому детям стоит временно убрать свои телефоны и общаться со сверстниками без социальных сетей.