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Смартфоны оказывают разрушительное влияние на детей – Психологи
Американские психологи во время масштабного исследования выяснили, что смартфоны оказывают разрушительное влияние на детей. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

В процессе общения с ребятами они заметили, что многие лица склонны к депрессии и пессимизму, увеличившемуся на 50% по сравнению со сверстниками, мало использующими гаджеты. Также данная категория лиц редко бывает на улице и чувствует себя одинокой. Дети не представляют свою жизнь без интернета, что негативно отражается на их здоровье.

Смартфоны оказывают разрушительное влияние на детей – Психологи


Ученые заметили, что старшеклассники стали реже ходить на свидания, а у молодежи начался спад сексуальной активности и сильно заметна инфантильность. Сейчас 18-летние ребята по уровню развития напоминают подростков прошлого века, отказываясь работать и нести ответственность за свои поступки. Представители iПоколения не страдают от алкоголизма и редко занимаются выяснением отношений, однако они не удовлетворены жизнью. Потому детям стоит временно убрать свои телефоны и общаться со сверстниками без социальных сетей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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