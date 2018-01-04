София Новгородская: Легенды и реальность древнего собора

Стены святыни русской земли были выложены из известняка, имеющего разные оттенки, но сначала зодчие покрывали крышу листами свинца и только в 15 веке купол был украшен позолоченной медью. Несмотря на византийский стиль, здание имеет суровую красоту благодаря точным пропорциям, а также несет позитивный заряд энергетики. Оно гармонирует с природой этого уголка страны, но стоит обратить внимание на крест, украшенный голубем. История уводит читателей в 1570 год, когда войска Ивана Грозного после подавления бунта убивали жителей города. Тогда птица окаменела от страха, сев в этом месте, а монах увидел вещий сон, в котором Богородица сообщила ему, что пока она будет на своем месте, Новгород никогда не подвергнется опасности. Во время войны добровольцы из испанской “Голубой дивизии”, поддерживающие фашистов, заметили, что во время обстрела крест наклонился вниз, после чего решили забрать его на родину. Религиозным людям показалось, что большевики оскверняют святые символы, так что долгое время он находился на чужбине и вернулся домой только в 2004 году.Второе чудо собора связано со “Знамением Пресвятой Богородицы”, потому что эта икона спасла горожан от нападения суздальцев. Настоятель молился перед нею и просил у Бога помощи, после чего незримый голос велел вынести ее из храма и поставить на стене. Внезапно раздался колокольный звон, а вражеские стрелы попали в изображение Матери Христа, обратившей свой лик со слезами в сторону осажденных людей. Тогда врага поразил морок, и он стал биться со своими товарищами, а дальше бежал в панике из этого места. До сих пор на иконе видны следы древних сражений, а сама она продолжает помогать нуждающимся лицам.Когда в 1045 году греческие мастера расписывали своды здания, они хотели нарисовать Христа с рукою, поднятой для благословения, но после завершения труда она оказывалась сжатой в кулак. Несколько раз живописцы переделывали свой шедевр, пока не услышали глас Сына Божьего, приказавшего им оставить такое изображение. Пока оно не будет разрушено, град будет процветать, но в военные времена он превратился в руины после попадания снаряда в это место. Также колокол Софии связан с историей об Иване Грозном, решившем поехать на службу. Только звонарь сильно ударил в него и испугал царского коня, чуть не опрокинувшего всадника в реку. Тогда разозленный монарх повелел отсечь ему уши, оставив только петлю, но даже в таком состоянии предмет служил храму.Последним чудом стала радуга, появившаяся над собором в 90-х годах. Тогда патриарх Алексий II освятил его после передачи святыни епархии РПЦ. Верующие собрались в безоблачный день, чтобы посмотреть церемонию, но внезапно природная красавица показала себя во всей красе над куполом, а внутри начали мироточить иконы.