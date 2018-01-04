Опубликован тизер предвестника новых моделей бренда Infiniti

Отмечается, что Q Inspiration стал первым концепт-каром, который был создан под руководством Карима Хабиба – нового главного дизайнера бренда Infiniti, ранее он работал в компании BMW. По словам дизайнера, новые модели Infiniti будут иметь сбалансированные и «мускулистые» черты экстерьера, где будут преобладать плавные линии.Подробности о концептуально седане Infiniti Q Inspiration производители не раскрывают. По предположению экспертов, концепт станет предвестником нового электрокара, для которого японские производители разработают новую платформу.Ожидается, что серийный выпуск нового седана от Infiniti начнётся в следующем году. По данным некоторых профильных изданий, новинка получит индекс Q45.