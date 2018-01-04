Опубликованы первые тизеры нового кроссовера Datsun Cross

На обнародованных снимках видно, что кроссовер будет иметь агрессивную переднюю часть кузова с большой решёткой радиатора, высоко расположенные противотуманные фары и стильную головную оптику со светодиодными ДХО. Datsun Cross производители оснастят рейлингами на крыше, высоким клиренсом, пластиковым защитным обвесом, крупным спойлером сзади и расширителями колёсных арок.Кроссовер будет построен на одной платформе с минивэном Datsun Go+, его салон будет рассчитан на семь посадочных мест. По предварительным данным, под капотом Datsun Cross будет установлен бензиновый двигатель ёмкостью 1,2 литра производительностью 68 лошадиных сил. Агрегат будет функционировать на пару 5-диапазонной «механикой» или с бесступенчатой трансмиссией CVT. Привод у кроссовера будет только передний.