АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Главный муфтий Египта Шавки Аллам запретил биткоин
Главный муфтий Египта Шавки Аллам запретил криптовалюту биткоин.

Решение о запрете криптовалюты было издано главным муфтием Египта Шавки Алламом на основании мусульманских традиций. Шейх уверен в фетвы, выносящей майнинг за пределы легальности.

По словам муфтия, поскольку контроль за операциями с криптовалютой со стороны финансовых регуляторов крайне сложен, такая валюта не может быть принятой благочестивыми верующими мусульманами, так как порождает, убежден Шавки Аллам, невежество, обман и мошенничество.

Стоит отметить, что сама фетва, как регуляторный акт все же не является юридическим документом. Однако это не означает, что такой вердикт не будет соблюдаться, поскольку традиции ислама крепко связаны с религией и акты церковной власти зачастую исполняются на равнее с юридическими документами и светскими законами.

Главный муфтий Египта Шавки Аллам запретил биткоин


Шейх также уверен, что именно биткоин является валютой, используемой экстремистами и различными террористическими организациями. Отказавшись от использования биткоина, мусульмане покажут всему миру, что не имеют ни малейшего отношения к подобного рода организациям.
В мире
Добавил: kostiantyn Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калуге наладят производство нового фургона
Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова напугала
Пассажирский самолет в США исчез с радаров после
В Великобритании женщина сделала фото НЛО
Исследователи опубликовали в сетях
Смартфоны оказывают разрушительное влияние на
Просмотреть все новости