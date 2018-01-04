Главный муфтий Египта Шавки Аллам запретил биткоин

Решение о запрете криптовалюты было издано главным муфтием Египта Шавки Алламом на основании мусульманских традиций. Шейх уверен в фетвы, выносящей майнинг за пределы легальности.По словам муфтия, поскольку контроль за операциями с криптовалютой со стороны финансовых регуляторов крайне сложен, такая валюта не может быть принятой благочестивыми верующими мусульманами, так как порождает, убежден Шавки Аллам, невежество, обман и мошенничество.Стоит отметить, что сама фетва, как регуляторный акт все же не является юридическим документом. Однако это не означает, что такой вердикт не будет соблюдаться, поскольку традиции ислама крепко связаны с религией и акты церковной власти зачастую исполняются на равнее с юридическими документами и светскими законами.Шейх также уверен, что именно биткоин является валютой, используемой экстремистами и различными террористическими организациями. Отказавшись от использования биткоина, мусульмане покажут всему миру, что не имеют ни малейшего отношения к подобного рода организациям.