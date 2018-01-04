На Тайване сын должен выплатить матери миллион долларов за воспитание и учебу

Мать двоих сыновей боялась, что они не будут помогать ей в старости и заключила контракт, где указала, что они обязуются отдавать ей 60% от зарплаты после того, как устроятся на работу. Когда сыновья выросли, женились и устроились на работу, никто из них не выплатил обещанные деньги, после чего женщина была вынуждена обратиться в местный суд.Впоследствии старший из сыновей смог убедить мать отозвать иск, выплатив ей отступные - 250 тыс. долларов. Младший решил идти до конца, ведь по его словам, он был молод, когда расписывался в договоре. Позже в суде отметили, что во время подписания сын был уже совершеннолетним и все таки обязали его выплатить матери около 1 млн долларов.