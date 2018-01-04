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На Тайване сын должен выплатить матери миллион долларов за воспитание и учебу
На Тайване женщина по имени Ло сама воспитывала двоих сыновей, а когда они выросли - подписала с ними контракт, по которому они должны были отчислять ей 60% из своей заработной платы. Однако позже они отказались платить и мать была вынуждена подать на них в суд.

На Тайване сын должен выплатить матери миллион долларов за воспитание и учебу


Мать двоих сыновей боялась, что они не будут помогать ей в старости и заключила контракт, где указала, что они обязуются отдавать ей 60% от зарплаты после того, как устроятся на работу. Когда сыновья выросли, женились и устроились на работу, никто из них не выплатил обещанные деньги, после чего женщина была вынуждена обратиться в местный суд.

Впоследствии старший из сыновей смог убедить мать отозвать иск, выплатив ей отступные - 250 тыс. долларов. Младший решил идти до конца, ведь по его словам, он был молод, когда расписывался в договоре. Позже в суде отметили, что во время подписания сын был уже совершеннолетним и все таки обязали его выплатить матери около 1 млн долларов.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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