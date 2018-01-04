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Анна Седокова с дочерьми трогательно поздравили поклонников с праздниками
Анна Седокова со старшими детьми сняла видеопоздравление для своих поклонников.
Анна Седокова с дочерьми трогательно поздравили поклонников с праздниками


Ролик, снятый для поклонников, получился у Анны и ее девочек очень трогательным и нежным. Девичья половина семьи Седоковой, надев воздушные розовые платья-балеринки, в такт музыке кружились в коридоре отеля. Стены были такого же нежного оттенка, как и их наряды. Так что поздравление получилось нежное и воздушное.

Не менее трогательными были и слова поздравления от Анны. Она «сильно-сильно обнимала» и поздравляла с праздниками. И предложила всем жить дружно и не ругаться и очень-очень для этого постараться.

Поклонники были девочками просто покорены. «Как красиво, просто восторг», «Музыка супер, платья мечта», «Красота неземная!», «Прям как феи» - писали в своих комментариях подписчики.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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