Анна Седокова с дочерьми трогательно поздравили поклонников с праздниками

Ролик, снятый для поклонников, получился у Анны и ее девочек очень трогательным и нежным. Девичья половина семьи Седоковой, надев воздушные розовые платья-балеринки, в такт музыке кружились в коридоре отеля. Стены были такого же нежного оттенка, как и их наряды. Так что поздравление получилось нежное и воздушное.Не менее трогательными были и слова поздравления от Анны. Она «сильно-сильно обнимала» и поздравляла с праздниками. И предложила всем жить дружно и не ругаться и очень-очень для этого постараться.Поклонники были девочками просто покорены. «Как красиво, просто восторг», «Музыка супер, платья мечта», «Красота неземная!», «Прям как феи» - писали в своих комментариях подписчики.