Яна Рудковская показала украшенный к праздникам дом

К праздничному украшению своего жилища знаменитость подошла очень ответственно. В интерьере Рудковской преобладают золотистые и серебристые оттенки. Чтобы нигде в комнатах не прозвучало диссонанса и все было в одном стиле, продюсер решила обратиться к услугам профессионального декоратора. То, что в итоге вышло, продюсер Димы Билана обнародовала в Instagram «Волшебство новогоднего убранства нашего «домика-Гномика».Подписчики Яны воздали должное и роскошному интерьеру дома знаменитости, и сказочному новогоднему убранству. Всего за несколько часов после публикации видео успели просмотреть более 350 000 фолловеров.