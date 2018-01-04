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Яна Рудковская показала украшенный к праздникам дом
Яна Рудковская решила продемонстрировать своим подписчикам, как она постаралась и украсила свой роскошный дом к новогодним праздникам.

Яна Рудковская показала украшенный к праздникам дом


К праздничному украшению своего жилища знаменитость подошла очень ответственно. В интерьере Рудковской преобладают золотистые и серебристые оттенки. Чтобы нигде в комнатах не прозвучало диссонанса и все было в одном стиле, продюсер решила обратиться к услугам профессионального декоратора. То, что в итоге вышло, продюсер Димы Билана обнародовала в Instagram «Волшебство новогоднего убранства нашего «домика-Гномика».

Подписчики Яны воздали должное и роскошному интерьеру дома знаменитости, и сказочному новогоднему убранству. Всего за несколько часов после публикации видео успели просмотреть более 350 000 фолловеров.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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