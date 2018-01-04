Модель Елена Перминова Новый год встречала в Мексике

Поклонники модели знают за Еленой такую «слабинку» - много путешествовать. Не стала изменять себе красавица и на этот раз: взяла семью и отправилась отдыхать на новогодние каникулы в Мексику. О чем не забыла сообщить в Instagram своими свежими снимками.Судя по фото, Перминова вовсю отдается солнечным лучам и отдыху, а праздник встретила в Тулуме среди пальм и солнца.Поклонники принялись восхищаться фигурой модели, а также ее экстравагантным нарядом. Многие, кто, видимо, не знает толк в трендах и брендах, принялись было критиковать то верх, то низ модели. Но знающие люди отвечали им, что с одеждой все в порядке. А вообще все мексиканские фото модели набрали не менее десятков оценок «Мне нравится».