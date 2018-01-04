АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Модель Елена Перминова Новый год встречала в Мексике
Решив покинуть холодные края и отправиться туда, где потеплее, модель Елена Перминова взяла курс на Мексику.
Модель Елена Перминова Новый год встречала в Мексике


Поклонники модели знают за Еленой такую «слабинку» - много путешествовать. Не стала изменять себе красавица и на этот раз: взяла семью и отправилась отдыхать на новогодние каникулы в Мексику. О чем не забыла сообщить в Instagram своими свежими снимками.

Судя по фото, Перминова вовсю отдается солнечным лучам и отдыху, а праздник встретила в Тулуме среди пальм и солнца.

Модель Елена Перминова Новый год встречала в Мексике


Поклонники принялись восхищаться фигурой модели, а также ее экстравагантным нарядом. Многие, кто, видимо, не знает толк в трендах и брендах, принялись было критиковать то верх, то низ модели. Но знающие люди отвечали им, что с одеждой все в порядке. А вообще все мексиканские фото модели набрали не менее десятков оценок «Мне нравится».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:37
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калуге наладят производство нового фургона
Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова напугала
Пассажирский самолет в США исчез с радаров после
В Великобритании женщина сделала фото НЛО
Исследователи опубликовали в сетях
Смартфоны оказывают разрушительное влияние на
Просмотреть все новости