Ученые не смогли разгадать тайну загадочной вариации метана на Марсе
Обнаружение следов метана, источника жизни на Земле, на Марсе вызвало споры о биологических и небиологических источниках газа. В прошлом месяце на встрече Американского геофизического союза (АГУ) в Новом Орлеане, штат Луизиана, ученые NASA объявили о новом повороте в истории: таинственное изменение сезонного цикла в изобилии марсианского метана, который регулярно поднимается до пика в конце северного лета.
«То, что так шокирует здесь, - это большая вариация. Мы не пытаемся представить, каким образом создается эта сезонная вариация », - сказал Крис Вебстер, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.
Впервые метан на Марсе обнаружил ровер NASA Curiosity. Со времени приземления на поверхность Красной планеты в 2012 году марсоход 30 раз открывал несколько клапанов в марсианскую ночь и втягивал для изучения холодный воздух. В маленькой зеркальной камере он измерил марсианский воздух на определенных длинах волн, указывающих метан.
Откуда эти изменения количества метана в марсианской среде с течением времени года - это сердце тайны. Микробы несут ответственность за выработку большей части метана Земли, а на Марсе метан, возможно, также поступает из древних микробов, если полученный ими метан был пойман в ловушку под землей. Но метан также может быть создан вследствие гидротермальных реакций с богатыми оливинами подземных скал, которые могут генерировать этот газ, а также реакции, вызванные ультрафиолетовым (УФ) светом, поражающим углеродсодержащие метеороиды и пыль, которые постоянно опускаются на планету из космоса.
В апреле 2018 года Европейский космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) прибудет на орбиту Марса и начнет научные наблюдения, сопоставляя концентрации метана по всей планете. Ученые ожидают, что TGO приблизится к чувствительности Curiosity, и его способность охотиться за источниками метана в пространстве и времени будет непревзойденной, что позволит астробиологам приблизится к разгадке вариации метана на планете.
«То, что так шокирует здесь, - это большая вариация. Мы не пытаемся представить, каким образом создается эта сезонная вариация », - сказал Крис Вебстер, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.
Впервые метан на Марсе обнаружил ровер NASA Curiosity. Со времени приземления на поверхность Красной планеты в 2012 году марсоход 30 раз открывал несколько клапанов в марсианскую ночь и втягивал для изучения холодный воздух. В маленькой зеркальной камере он измерил марсианский воздух на определенных длинах волн, указывающих метан.
Откуда эти изменения количества метана в марсианской среде с течением времени года - это сердце тайны. Микробы несут ответственность за выработку большей части метана Земли, а на Марсе метан, возможно, также поступает из древних микробов, если полученный ими метан был пойман в ловушку под землей. Но метан также может быть создан вследствие гидротермальных реакций с богатыми оливинами подземных скал, которые могут генерировать этот газ, а также реакции, вызванные ультрафиолетовым (УФ) светом, поражающим углеродсодержащие метеороиды и пыль, которые постоянно опускаются на планету из космоса.
В апреле 2018 года Европейский космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) прибудет на орбиту Марса и начнет научные наблюдения, сопоставляя концентрации метана по всей планете. Ученые ожидают, что TGO приблизится к чувствительности Curiosity, и его способность охотиться за источниками метана в пространстве и времени будет непревзойденной, что позволит астробиологам приблизится к разгадке вариации метана на планете.