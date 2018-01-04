Ученые не смогли разгадать тайну загадочной вариации метана на Марсе

«То, что так шокирует здесь, - это большая вариация. Мы не пытаемся представить, каким образом создается эта сезонная вариация », - сказал Крис Вебстер, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.Впервые метан на Марсе обнаружил ровер NASA Curiosity. Со времени приземления на поверхность Красной планеты в 2012 году марсоход 30 раз открывал несколько клапанов в марсианскую ночь и втягивал для изучения холодный воздух. В маленькой зеркальной камере он измерил марсианский воздух на определенных длинах волн, указывающих метан.Откуда эти изменения количества метана в марсианской среде с течением времени года - это сердце тайны. Микробы несут ответственность за выработку большей части метана Земли, а на Марсе метан, возможно, также поступает из древних микробов, если полученный ими метан был пойман в ловушку под землей. Но метан также может быть создан вследствие гидротермальных реакций с богатыми оливинами подземных скал, которые могут генерировать этот газ, а также реакции, вызванные ультрафиолетовым (УФ) светом, поражающим углеродсодержащие метеороиды и пыль, которые постоянно опускаются на планету из космоса.В апреле 2018 года Европейский космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) прибудет на орбиту Марса и начнет научные наблюдения, сопоставляя концентрации метана по всей планете. Ученые ожидают, что TGO приблизится к чувствительности Curiosity, и его способность охотиться за источниками метана в пространстве и времени будет непревзойденной, что позволит астробиологам приблизится к разгадке вариации метана на планете.