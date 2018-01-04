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Питьевая вода может убить младенцев до полугода
Как выяснили специалисты, обычная питьевая вода может быть смертельно губительна для малышей до возраста шести месяцев.
Питьевая вода может убить младенцев до полугода


Никто не спорит, что вода является очень важным для жизни веществом и необходима каждому. Но вот по последним данным, появившимся в результате исследований ученых, оказалось, что вода не рекомендуется младенцам, не достигшим полугода, поскольку она может вызвать судороги, недоедание, а иногда даже может привести к смерти.

Специалисты от медицины предупреждают, что новорожденные должны быть на грудном вскармливании или же на специальных смесях. Замена же материнского молока другой жидкостью способна вызвать снижение уровня натрия, необходимого для обработки питательных элементов. Так что специалисты американской академии педиатрии рекомендуют не давать детям до полугода ни воды, ни перетертых продуктов. После 6 месяцев ребенку уже можно давать понемногу водички, но ни в коем случае не принудительно.

А поскольку 88% материнского молока – это вода, то дети получают ее в необходимом количестве.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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