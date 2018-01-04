Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад

«Это событие воздействия является самым молодым такого размера во время эволюции человека с вероятными глобальными эффектами», - говорит Марио Триелофф, геохимик из Гейдельбергского университета в Германии.Удары больших астероидов могут нарушить климат Земли, извергая грязь и сажу в атмосферу, где она может блокировать солнечный свет в течение нескольких месяцев или даже лет. Предполагаемые остатки от этого воздействия были обнаружены ранее. Исследователи восстановили куски стеклообразных обломков, известных как тектиты в Азии, Австралии и Антарктиде, и их схема распределения указывает на то, что астероид поразил Юго-Восточную Азию: крупнейшие тектиты весом более 20 килограммов и предположительно выброшенные кратчайшие расстояния от удара найденные там.Чтобы попытаться подтвердить эту гипотезу, Аарон Кавози, астробиолог и геохимик из Университета Кертина в Перте, Австралия, и его коллеги изучили химический состав трех тектитов из Таиланда. Они искали доказательства реидита, редкого минерала, образованного только экстремальными давлениями и температурами, такими как воздействие астероидов. Но команда учла, что реидит исчезает через несколько секунд после его образования и превращается в циркон, минерал, распространенный в земной коре.Ученые изучали крошечные кристаллы циркона в тектитах. Они обнаружили, что кристаллы демонстрируют три разные ориентации, пересекающиеся примерно под прямым углом, показывающие, как циркон превращается в реидит, а затем обратно в циркон, что гипотетически подтверждает предположения ученых о его космическом происхождении с огромного астероида.Кавози и его команда планируют в будущем исследовать больше тектитов из усыпанного поля. Они озадачены тем, почему кратер не был обнаружен, ведь он предположительно должен быть большим и геологически молодым, что значит о его незначительном подвержении эрозии из-за дождя и ветра. Кратер также мог бы пролить свет на то, как воздействие повлияло на жизнь поблизости, тем более, что ученые уверены, что наши предки были свидетелями этого значимого для климата Земли события.