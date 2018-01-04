Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад
Астероид размером в километр рухнул на Землю около 800 000 лет назад с такой силой, что рассеял обломки на 10-й поверхности нашей планеты. Однако его кратер остается неоткрытым. Недавно обнаруженные стеклянные останки, как полагают геохимики из Германии, указывают на то, что астероид попал в Юго-Восточную Азию.
«Это событие воздействия является самым молодым такого размера во время эволюции человека с вероятными глобальными эффектами», - говорит Марио Триелофф, геохимик из Гейдельбергского университета в Германии.
Удары больших астероидов могут нарушить климат Земли, извергая грязь и сажу в атмосферу, где она может блокировать солнечный свет в течение нескольких месяцев или даже лет. Предполагаемые остатки от этого воздействия были обнаружены ранее. Исследователи восстановили куски стеклообразных обломков, известных как тектиты в Азии, Австралии и Антарктиде, и их схема распределения указывает на то, что астероид поразил Юго-Восточную Азию: крупнейшие тектиты весом более 20 килограммов и предположительно выброшенные кратчайшие расстояния от удара найденные там.
Чтобы попытаться подтвердить эту гипотезу, Аарон Кавози, астробиолог и геохимик из Университета Кертина в Перте, Австралия, и его коллеги изучили химический состав трех тектитов из Таиланда. Они искали доказательства реидита, редкого минерала, образованного только экстремальными давлениями и температурами, такими как воздействие астероидов. Но команда учла, что реидит исчезает через несколько секунд после его образования и превращается в циркон, минерал, распространенный в земной коре.
Ученые изучали крошечные кристаллы циркона в тектитах. Они обнаружили, что кристаллы демонстрируют три разные ориентации, пересекающиеся примерно под прямым углом, показывающие, как циркон превращается в реидит, а затем обратно в циркон, что гипотетически подтверждает предположения ученых о его космическом происхождении с огромного астероида.
Кавози и его команда планируют в будущем исследовать больше тектитов из усыпанного поля. Они озадачены тем, почему кратер не был обнаружен, ведь он предположительно должен быть большим и геологически молодым, что значит о его незначительном подвержении эрозии из-за дождя и ветра. Кратер также мог бы пролить свет на то, как воздействие повлияло на жизнь поблизости, тем более, что ученые уверены, что наши предки были свидетелями этого значимого для климата Земли события.
«Это событие воздействия является самым молодым такого размера во время эволюции человека с вероятными глобальными эффектами», - говорит Марио Триелофф, геохимик из Гейдельбергского университета в Германии.
Удары больших астероидов могут нарушить климат Земли, извергая грязь и сажу в атмосферу, где она может блокировать солнечный свет в течение нескольких месяцев или даже лет. Предполагаемые остатки от этого воздействия были обнаружены ранее. Исследователи восстановили куски стеклообразных обломков, известных как тектиты в Азии, Австралии и Антарктиде, и их схема распределения указывает на то, что астероид поразил Юго-Восточную Азию: крупнейшие тектиты весом более 20 килограммов и предположительно выброшенные кратчайшие расстояния от удара найденные там.
Чтобы попытаться подтвердить эту гипотезу, Аарон Кавози, астробиолог и геохимик из Университета Кертина в Перте, Австралия, и его коллеги изучили химический состав трех тектитов из Таиланда. Они искали доказательства реидита, редкого минерала, образованного только экстремальными давлениями и температурами, такими как воздействие астероидов. Но команда учла, что реидит исчезает через несколько секунд после его образования и превращается в циркон, минерал, распространенный в земной коре.
Ученые изучали крошечные кристаллы циркона в тектитах. Они обнаружили, что кристаллы демонстрируют три разные ориентации, пересекающиеся примерно под прямым углом, показывающие, как циркон превращается в реидит, а затем обратно в циркон, что гипотетически подтверждает предположения ученых о его космическом происхождении с огромного астероида.
Кавози и его команда планируют в будущем исследовать больше тектитов из усыпанного поля. Они озадачены тем, почему кратер не был обнаружен, ведь он предположительно должен быть большим и геологически молодым, что значит о его незначительном подвержении эрозии из-за дождя и ветра. Кратер также мог бы пролить свет на то, как воздействие повлияло на жизнь поблизости, тем более, что ученые уверены, что наши предки были свидетелями этого значимого для климата Земли события.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 01:15