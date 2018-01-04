Редкое астрономическое событие, зафиксированное 150 лет назад, произойдет с Луной 31 января

Суперлуна, подобная той, что была видна на Новый год, - это явление, когда полная луна ближе всего к Земле на ее орбите, становясь более крупной и яркой, чем обычно.31 января луна будет заполнена во второй раз через месяц, это редкий случай - это случается раз в два с половиной года - как синяя луна.В довершение всего будет также полное лунное затмение. Но в отличие от прошлогоднего солнечного затмения, это наблюдение за небом не будет столь заметным в континентальных Соединенных Штатах. Лучшие взгляды середины ночи затмения будут в Центральной и Восточной Азии, Индонезии, Новой Зеландии и Австралии.Из-за того, что солнечный свет проникает сквозь атмосферу во время затмения, синий свет отскакивает от Луны, а красный свет отражается. Красноватый цвет луны во время затмения рлдучил название « луна крови».«Мы видим, как все восходы и закаты Земли в этот момент отражаются от поверхности Луны», - сказала Сара Нобл, ученый-программист из штаб-квартиры NASA.С научной точки зрения это событие уже интереса н епредставляет, так как Луна хорошо изучена и понята исследователями. Однако подобные редкие астрономические события больше привлекают обычных людей к науке и специалисты считают, что это очень хорошо.