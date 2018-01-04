В 2018 году Китай проведет 35 запусков ракет-носителей

Так представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщают, что в 2018 году многие целевые космические миссии перейдут в основную фазу реализации. В первую очередь специалисты отметили запуск лунной станции под названием «Чанъэ-4», которая должна быть посажена на обратной стороне спутника Земли. После этого инженеры попытаются установить с аппаратом связь. Возможно, что в космос лунную станцию выведет ракета-носитель «Чанчжэн-5».Также в 2018 году китайцы хотят создать собственную спутниковую навигационную сеть, а для этого нужно вывести на орбиту Земли 18 аппаратов типа «Бэйдоу». Одним из самых грандиозных событий может стать сборка космической орбитальной станции Китая. Известно, что сооружение будет сконструировано из трех отсеков. Все компоненты станции в космос должна доставить ракета тяжелого класса «Чанчжэн-5».