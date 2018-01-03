Вирус может лечить опухоли головного мозга путем усиления иммунной системы - ученые
Вирус, вводимый непосредственно в кровоток, можно использовать для лечения людей с агрессивными опухолями головного мозга. Ученые обнаружили, что природный вирус может действовать как эффективная иммунотерапия у пациентов с раком мозга или другими видами рака, которые распространились на мозг.
Исследователи из Университета Лидса и Института онкологических исследований в Лондоне показали, что тип вируса, называемый реовирусом, может пересекать гематоэнцефалический барьер, чтобы достичь опухолей, где он реплицирует и убивает раковые клетки. Они также обнаружили, что вирус смог «включить» собственные системы защиты тела, чтобы атаковать рак. До сих пор ученые считали маловероятным, что вирус сможет переходить из крови в мозг из-за гематоэнцефалического барьера, защитной оболочки вокруг мозга.
Авторы исследования считают, что реовирусная терапия может использоваться в сочетании с другими методами лечения рака, чтобы сделать их более мощными.В настоящее время проводится клиническое испытание, поскольку вирус заражает раковые клетки и оставляет только здоровые клетки, то пациенты, получающие лечение, сообщили о незначительных побочных эффектах, связанных с гриппом.
Ученые надеются, что дополнительный эффект вируса на усиление иммунного ответа организма на опухоль увеличит количество убитых стандартным лечением опухолевых клеток, что даст лечению онкологических заболеваний совершенно новый виток.
Исследователи из Университета Лидса и Института онкологических исследований в Лондоне показали, что тип вируса, называемый реовирусом, может пересекать гематоэнцефалический барьер, чтобы достичь опухолей, где он реплицирует и убивает раковые клетки. Они также обнаружили, что вирус смог «включить» собственные системы защиты тела, чтобы атаковать рак. До сих пор ученые считали маловероятным, что вирус сможет переходить из крови в мозг из-за гематоэнцефалического барьера, защитной оболочки вокруг мозга.
Авторы исследования считают, что реовирусная терапия может использоваться в сочетании с другими методами лечения рака, чтобы сделать их более мощными.В настоящее время проводится клиническое испытание, поскольку вирус заражает раковые клетки и оставляет только здоровые клетки, то пациенты, получающие лечение, сообщили о незначительных побочных эффектах, связанных с гриппом.
Ученые надеются, что дополнительный эффект вируса на усиление иммунного ответа организма на опухоль увеличит количество убитых стандартным лечением опухолевых клеток, что даст лечению онкологических заболеваний совершенно новый виток.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:51