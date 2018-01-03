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Вирус может лечить опухоли головного мозга путем усиления иммунной системы - ученые
Вирус, вводимый непосредственно в кровоток, можно использовать для лечения людей с агрессивными опухолями головного мозга. Ученые обнаружили, что природный вирус может действовать как эффективная иммунотерапия у пациентов с раком мозга или другими видами рака, которые распространились на мозг.

Вирус может лечить опухоли головного мозга путем усиления иммунной системы - ученые


Исследователи из Университета Лидса и Института онкологических исследований в Лондоне показали, что тип вируса, называемый реовирусом, может пересекать гематоэнцефалический барьер, чтобы достичь опухолей, где он реплицирует и убивает раковые клетки. Они также обнаружили, что вирус смог «включить» собственные системы защиты тела, чтобы атаковать рак. До сих пор ученые считали маловероятным, что вирус сможет переходить из крови в мозг из-за гематоэнцефалического барьера, защитной оболочки вокруг мозга.

Авторы исследования считают, что реовирусная терапия может использоваться в сочетании с другими методами лечения рака, чтобы сделать их более мощными.В настоящее время проводится клиническое испытание, поскольку вирус заражает раковые клетки и оставляет только здоровые клетки, то пациенты, получающие лечение, сообщили о незначительных побочных эффектах, связанных с гриппом.

Ученые надеются, что дополнительный эффект вируса на усиление иммунного ответа организма на опухоль увеличит количество убитых стандартным лечением опухолевых клеток, что даст лечению онкологических заболеваний совершенно новый виток.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:51
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