Вирус может лечить опухоли головного мозга путем усиления иммунной системы - ученые

Исследователи из Университета Лидса и Института онкологических исследований в Лондоне показали, что тип вируса, называемый реовирусом, может пересекать гематоэнцефалический барьер, чтобы достичь опухолей, где он реплицирует и убивает раковые клетки. Они также обнаружили, что вирус смог «включить» собственные системы защиты тела, чтобы атаковать рак. До сих пор ученые считали маловероятным, что вирус сможет переходить из крови в мозг из-за гематоэнцефалического барьера, защитной оболочки вокруг мозга.Авторы исследования считают, что реовирусная терапия может использоваться в сочетании с другими методами лечения рака, чтобы сделать их более мощными.В настоящее время проводится клиническое испытание, поскольку вирус заражает раковые клетки и оставляет только здоровые клетки, то пациенты, получающие лечение, сообщили о незначительных побочных эффектах, связанных с гриппом.Ученые надеются, что дополнительный эффект вируса на усиление иммунного ответа организма на опухоль увеличит количество убитых стандартным лечением опухолевых клеток, что даст лечению онкологических заболеваний совершенно новый виток.