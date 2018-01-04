Российские ученые испытают уникальный генератор для коллайдеров
Учеными Института ядерной физики им. Будкера Сибири, успешно разработана и испытана мощная разработка генератора (клистрона) для коллайдеров, сообщается агентством РИА Новости.
Сам клистрон конструктивно организован в виде электронного вакуумного клапана, которым производится генерация СВЧ-тока. Данный элемент составляет фундаментальную часть комплексной системы по ускорению элементарных частиц в коллайдере.
Как рассказал заместитель директора Института ядерной физики Евгений Левичев, преследуется цель в организации работы мощных генераторов, позволяющих создавать потоки интенсивного электромагнитного поля, ускоряющего частицы в коллайдерах.
Ученый так же объяснил, что клистрону предстоит стать основным составляющим элементом мегапроекта по ускорению частиц, планы постройки которого намечены в Новосибирске. Левичевым подчеркнуто, что в ближайшее время исследователями института начнутся работы по созданию устройства высокой частоты излучения, основой которого будет новый клистрон.
Сам клистрон конструктивно организован в виде электронного вакуумного клапана, которым производится генерация СВЧ-тока. Данный элемент составляет фундаментальную часть комплексной системы по ускорению элементарных частиц в коллайдере.
Как рассказал заместитель директора Института ядерной физики Евгений Левичев, преследуется цель в организации работы мощных генераторов, позволяющих создавать потоки интенсивного электромагнитного поля, ускоряющего частицы в коллайдерах.
Ученый так же объяснил, что клистрону предстоит стать основным составляющим элементом мегапроекта по ускорению частиц, планы постройки которого намечены в Новосибирске. Левичевым подчеркнуто, что в ближайшее время исследователями института начнутся работы по созданию устройства высокой частоты излучения, основой которого будет новый клистрон.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30