Российские ученые испытают уникальный генератор для коллайдеров

Сам клистрон конструктивно организован в виде электронного вакуумного клапана, которым производится генерация СВЧ-тока. Данный элемент составляет фундаментальную часть комплексной системы по ускорению элементарных частиц в коллайдере.Как рассказал заместитель директора Института ядерной физики Евгений Левичев, преследуется цель в организации работы мощных генераторов, позволяющих создавать потоки интенсивного электромагнитного поля, ускоряющего частицы в коллайдерах.Ученый так же объяснил, что клистрону предстоит стать основным составляющим элементом мегапроекта по ускорению частиц, планы постройки которого намечены в Новосибирске. Левичевым подчеркнуто, что в ближайшее время исследователями института начнутся работы по созданию устройства высокой частоты излучения, основой которого будет новый клистрон.