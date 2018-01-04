PlayerUnknown's Battlegrounds удивила пользователей системой 3D-повторов

Специалистами студии Bluehole в популярный шутер PlayerUnknown's Battlegrounds добавлена новая функция. Речь идёт о системе 3D-повторов. Она обеспечивает просмотр с любого угла записей всех боёв, запись собственных удачных моментов. Геймеры отмечают, что разработчики создали данную систему, чтобы ею не нагружались сервера с игрой. При записи повторов задействуется ПК игрока. Инновация PUBG заключается в обеспечении технологией 3D-повторов просмотра на расстоянии километра всего что происходило.В свою очередь это касается как собственного игрока, так и всех остальных пользователей. Технология воспроизведения повторов в других играх позволяет посмотреть только небольшой момент, приводящий к смерти игрока.