PlayerUnknown's Battlegrounds удивила пользователей системой 3D-повторов
Фанаты многопользовательского шутера PlayerUnknown's Battlegrounds рассказали про полезную функцию для киберспорта. Поклонники игры теперь могут снимать красочные ролики.
Специалистами студии Bluehole в популярный шутер PlayerUnknown's Battlegrounds добавлена новая функция. Речь идёт о системе 3D-повторов. Она обеспечивает просмотр с любого угла записей всех боёв, запись собственных удачных моментов. Геймеры отмечают, что разработчики создали данную систему, чтобы ею не нагружались сервера с игрой. При записи повторов задействуется ПК игрока. Инновация PUBG заключается в обеспечении технологией 3D-повторов просмотра на расстоянии километра всего что происходило.
В свою очередь это касается как собственного игрока, так и всех остальных пользователей. Технология воспроизведения повторов в других играх позволяет посмотреть только небольшой момент, приводящий к смерти игрока.
Специалистами студии Bluehole в популярный шутер PlayerUnknown's Battlegrounds добавлена новая функция. Речь идёт о системе 3D-повторов. Она обеспечивает просмотр с любого угла записей всех боёв, запись собственных удачных моментов. Геймеры отмечают, что разработчики создали данную систему, чтобы ею не нагружались сервера с игрой. При записи повторов задействуется ПК игрока. Инновация PUBG заключается в обеспечении технологией 3D-повторов просмотра на расстоянии километра всего что происходило.
В свою очередь это касается как собственного игрока, так и всех остальных пользователей. Технология воспроизведения повторов в других играх позволяет посмотреть только небольшой момент, приводящий к смерти игрока.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00