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Хакеры научились воровать пароли и логины через рекламу в Интернете
Специалистами передаётся, что вирусы "подглядывают" за пользователями, а также собирают данные про пароли, сохранённые в браузере.

Хакеры научились воровать пароли и логины через рекламу в Интернете

Исследователям Принстонского университета стало известно, что воровать пароли/ конфиденциальную информацию у пользователей можно непосредственно через рекламу в интернете. Специальный скрипт может воровать данные, которые содержаться в браузере. Скрипт, содержащийся в баннерной обычной рекламе в Сети, может собирать информацию про пароли и электронную почту. Это происходит, когда браузер заполняет на сайте логин/пароль, подгружая данные непосредственно из менеджера паролей. Скрипт в это время ворует информацию.

Специалисты советуют создателям браузеров лучшим образом защищать встроенные менеджеры паролей. На сегодняшний день система является неидеальной. Эксперты советуют отключить на сайтах автоматическое сохранение паролей/логинов, а также вводить их вручную.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:35
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