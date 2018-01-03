Хакеры научились воровать пароли и логины через рекламу в Интернете

Исследователям Принстонского университета стало известно, что воровать пароли/ конфиденциальную информацию у пользователей можно непосредственно через рекламу в интернете. Специальный скрипт может воровать данные, которые содержаться в браузере. Скрипт, содержащийся в баннерной обычной рекламе в Сети, может собирать информацию про пароли и электронную почту. Это происходит, когда браузер заполняет на сайте логин/пароль, подгружая данные непосредственно из менеджера паролей. Скрипт в это время ворует информацию.Специалисты советуют создателям браузеров лучшим образом защищать встроенные менеджеры паролей. На сегодняшний день система является неидеальной. Эксперты советуют отключить на сайтах автоматическое сохранение паролей/логинов, а также вводить их вручную.