Экспертами по кибербезопасности названы самые худшие пароли 2017 года
Представителями корпорации SplashData проведено исследование, при котором они попытались установить самые ненадежные пароли пользователей сети в прошедшем году.
Уже 4-ый год подряд лидером является последовательность цифр типа «123456». На втором месте находится слово password (пароль). На третьем месте расположилась последовательность цифр от одного до восьми. Наверно пользователи считают, что 2 лишние цифры их аккаунты сделают более защищенными. В текущем году большинство пользователей свои пароли связывали со «Звездными войнами», часто используя слово «starwars». Специалисты отмечают, что применение таких паролей не рекомендуется.
Экспертами компании Keeper Security был сделан вывод, что пароль типа «123456» в интернете применяет около 17 процентов юзеров. Это говорит про глобальную безответственность пользователей, неосведомленность относительно угроз, подразумевающих низкую защиту в Интернете.
Уже 4-ый год подряд лидером является последовательность цифр типа «123456». На втором месте находится слово password (пароль). На третьем месте расположилась последовательность цифр от одного до восьми. Наверно пользователи считают, что 2 лишние цифры их аккаунты сделают более защищенными. В текущем году большинство пользователей свои пароли связывали со «Звездными войнами», часто используя слово «starwars». Специалисты отмечают, что применение таких паролей не рекомендуется.
Экспертами компании Keeper Security был сделан вывод, что пароль типа «123456» в интернете применяет около 17 процентов юзеров. Это говорит про глобальную безответственность пользователей, неосведомленность относительно угроз, подразумевающих низкую защиту в Интернете.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00