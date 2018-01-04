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Ирина Роднина посетовала на однообразие новогодних огоньков
Ирина Роднина, являющаяся трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной обладательницей титула чемпионки мира, разделяет мнение интернет-пользователей, что новогодние огоньки каждый год вызывают чувства дежавю.

Ирина Роднина посетовала на однообразие новогодних огоньков

Знаменитая спортсменка прокомментировала пост в микроблоге Twitter, где говорится, что новогодние концерты не обходятся без звезд эстрады восьмидесятых и девяностых лет. Роднина с иронией написала, что это выглядит примерно так же, как бы она сейчас выехала на ледовую арену.

Пользователи мгновенно начали обсуждать высказывания спортсменки, а именно в каком можно было бы формате в дальнейшем проводить мероприятия.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:30
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