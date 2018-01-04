Ирина Роднина посетовала на однообразие новогодних огоньков

Знаменитая спортсменка прокомментировала пост в микроблоге Twitter, где говорится, что новогодние концерты не обходятся без звезд эстрады восьмидесятых и девяностых лет. Роднина с иронией написала, что это выглядит примерно так же, как бы она сейчас выехала на ледовую арену.Пользователи мгновенно начали обсуждать высказывания спортсменки, а именно в каком можно было бы формате в дальнейшем проводить мероприятия.