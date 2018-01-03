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Вскоре Alexa может начать рекламировать продукты во время совершения покупок
Как сообщает CNBC, Amazon ведет переговоры с такими компаниями, как Proctor & Gamble и Clorox, о совместной рекламе. Устройства Alexa будут предлагать своим хозяевам продукты, когда те попросят своего Echo купить что-то.
Вскоре Alexa может начать рекламировать продукты во время совершения покупок


В процессе помощи Alexa в онлайн-шопинге, девайс сможет предложить похожие продукты от спонсируемого бренда. Подобное может произойти даже когда пользователь не совершает покупки.

Alexa в настоящее время использует минимальные объявления, но CNBC сообщает, что вскоре устройство будет рекламировать, к примеру, Colgate, если его спросят о зубной пасте, что указывает на партнерство. Proctor & Gamble известен как зарегистрированный партнер.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 22:03
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