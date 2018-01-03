Вскоре Alexa может начать рекламировать продукты во время совершения покупок

В процессе помощи Alexa в онлайн-шопинге, девайс сможет предложить похожие продукты от спонсируемого бренда. Подобное может произойти даже когда пользователь не совершает покупки.Alexa в настоящее время использует минимальные объявления, но CNBC сообщает, что вскоре устройство будет рекламировать, к примеру, Colgate, если его спросят о зубной пасте, что указывает на партнерство. Proctor & Gamble известен как зарегистрированный партнер.