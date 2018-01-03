Автор песни-«плагиата» для Пугачевой отверг обвинения

В адрес Олега Влади, композитора и поэта, автора песни «Я летела», написанной для Аллы Пугачевой, прозвучали обвинения в плагиате, которые он опровергает, и уверен в спланированном характере нападок на саму Примадонну.Презентация этой песни от Аллы Пугачевой состоялась в новогодней передаче «Голубой огонек» на Первом телеканале.Но вскоре последовало заявление поэта-песенника Александра Вулыха о том, что мелодия песни «Я летела» слишком уж похожа на мотив композиции «Придуманная любовь» Игоря Саруханова.Однако Влади заверяет, что «Придуманную любовь» впервые услышал 1 января этого года. И, таким образом, может также заявить, что мотив песни Саруханова похож на мотив его песни.Композитор допустил возможность совпадения двух мотивов в плане ритмики и примененного диапазона. Но это не значит, что нужно спешить заявлять о плагиате с какой-либо стороны.