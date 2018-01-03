Roomba вскоре научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi

Roomba с поддержкой Wi-Fi сможет создавать карту внутренних сигналов, которые показывают более слабые области и сигнализируют о мертвых зонах. Некоторые модели Roomba могут поддаются управлению удаленно с помощью Wi-Fi, поэтому данная функция удобна с точки зрения понимания того, где робот может оказаться вне пределов доступа сети.Представители iRobot рассказали, что когда пользователи начнут уборку, Roomba будет собирать информацию о сигналах Wi-Fi по мере ее поступления и создавать карту. Пользователи смогут переключаться между сигнальной картой и функцией «Чистая карта», которая показывает, где робот уже убрал. Карта Wi-Fi должна быть полезной, ведь подскажет, куда стоит переместить маршрутизатор.Данная функция будет доступна через бета-версию приложения в США, начиная с середины января. iRobot предупреждает, что бета-версия программы будет иметь ограниченную доступность, и не все пользователи, запрашивающие доступ, будут приняты.Ранее в этом году iRobot запустил несколько новых моделей Roomba с Wi-Fi, а также представил функциональность IFTTT.