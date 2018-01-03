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Roomba вскоре научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi
В течение этого месяца Roomba, роботизированный пылесос, приобретет встроенную функцию отображения карты покрытия Wi-Fi в приложении iRobot.
Roomba вскоре научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi


Roomba с поддержкой Wi-Fi сможет создавать карту внутренних сигналов, которые показывают более слабые области и сигнализируют о мертвых зонах. Некоторые модели Roomba могут поддаются управлению удаленно с помощью Wi-Fi, поэтому данная функция удобна с точки зрения понимания того, где робот может оказаться вне пределов доступа сети.

Представители iRobot рассказали, что когда пользователи начнут уборку, Roomba будет собирать информацию о сигналах Wi-Fi по мере ее поступления и создавать карту. Пользователи смогут переключаться между сигнальной картой и функцией «Чистая карта», которая показывает, где робот уже убрал. Карта Wi-Fi должна быть полезной, ведь подскажет, куда стоит переместить маршрутизатор.

Данная функция будет доступна через бета-версию приложения в США, начиная с середины января. iRobot предупреждает, что бета-версия программы будет иметь ограниченную доступность, и не все пользователи, запрашивающие доступ, будут приняты.

Ранее в этом году iRobot запустил несколько новых моделей Roomba с Wi-Fi, а также представил функциональность IFTTT.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 22:47
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