Наряд Меланьи Трамп, «сшитый из занавески» рассмешил соцсети

На просторах интернета разразилась целая дискуссия касательно безвкусия жены президента США. Одним пользователям стали не по душе узоры и цвет платья, другими были раскритикованы туфли, а третьими и вовсе весь образ Меланьи Трамп. Платье от Erdem за 5 500 долларов, по мнению интернет-пользователей, не идёт супруге американского президента.Ранее первая леди США возмутила американцев, после распоряжения срубить самое старое дерево, которое растет на территории Белого дома. Данное решение Меланья объяснила вопросами безопасности.