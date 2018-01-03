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Наряд Меланьи Трамп, «сшитый из занавески» рассмешил соцсети
Американцев рассмешило платье Меланьи Трамп. Первая леди выбрала данный наряд для новогодней вечеринки, которая проходила в Мар-а-Лаго. Пользователи соцсетей считают, что ее розовое платье с цветами более похоже на бабушкины занавески.

Наряд Меланьи Трамп, «сшитый из занавески» рассмешил соцсети

На просторах интернета разразилась целая дискуссия касательно безвкусия жены президента США. Одним пользователям стали не по душе узоры и цвет платья, другими были раскритикованы туфли, а третьими и вовсе весь образ Меланьи Трамп. Платье от Erdem за 5 500 долларов, по мнению интернет-пользователей, не идёт супруге американского президента.

Ранее первая леди США возмутила американцев, после распоряжения срубить самое старое дерево, которое растет на территории Белого дома. Данное решение Меланья объяснила вопросами безопасности.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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