Британская компания Sumo Digital купила студию Newcastle

Для всех сотрудников Newcastle нашлась работа в отделениях Sumo. Компанией Sumo Digital Newcastle руководит сейчас бывший глава компании CCP Newcastle, исполнительный продюсер шутера EVE: Valkyrie - Оуэн О’Брайен. Пока неизвестно над чем будут трудиться сотрудники, однако их появление позволит расширить спектр возможностей Sumo. Компания раньше участвовала в разработке LittleBigPlanet 3, Snake Pass, Hitman, Forza Motorsport 7.CCP Games в октябре прошедшего года объявила касательно проведения реструктуризации. При этом вместо 5 студий решили оставить только 3. На протяжении нескольких недель закрыли отделение в Атланте. Между тем Newcastle была выставлена на продажу.